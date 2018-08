Deputat PSD: Toţi cei care au depus plângeri la Parchet ar trebui sancţionaţi Nicolae Bacalbasa sustine ca evenimentele din 10 august au reprezentat „o tentativa de lovitura de stat, care insa nu a reusit, pentru ca Romania la ora actuala este atat de mult influentata de elementul romanesc, incat se poate asemana cu situatia romanilor, cu situatia pieilor rosii din America anilor 1850, frontiera Vestului. Sa nu uitam ca avem doua elemente care explica tot, pe de o parte Turcia si Incirlikul, pe de alta parte BRUA si gazele, punga de gaze din off-shore. Deci la ora actuala, elementul romanesc a avut un rol minor si s-au infruntat actori gigantici, care de fapt au si dus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

