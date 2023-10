Stiri pe aceeasi tema

- Analistii economici spun ca orice roman este bine sa aiba niste bani cash in casa, in caz de urgente, dar si la el, chiar daca are cardul in portofel, pentru situatii care impun acest lucru.

- Vestea momentului pentru anumite persoane! Ce trebuie sa faca pentru a nu pierde banii acordați de statSunt vești extrem de esențiale pentru o anumita categorie de persoane: Aceștia risca sa piarda banii acordați de statul roman. Pentru a beneficia in continuare de ajutorul financiar trebuie depuse…

- Doua familii iși plang copiii, dupa ce un tanar inconștient s-a urcat la volan fara permis, impreuna cu fratele mai mic si un prieten de 16 ani, si a intrat cu mașina intr-un stalp, care s-a rupt in urma impactului violent. Potrivit IPJ Galați, duminica dupa-amiaza, un barbat de 27 de ani, din Pechea,…

- O persoana a decedat si alta a fost ranita in urma unui conflict care a avut loc intre doua familii, in noaptea de luni spre marti, pe o strada din municipiul Roman, potrivit IPJ Neamt. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de politie, luptatorii Serviciului de Actiuni Speciale si jandarmii,…

- Unii bugetari au venituri uriașe, comparativ cu restul ”muritorilor”. Șeful Transgaz, Ion Sterian, a fost anul trecut printre cei mai bine platiți bugetari din statul roman: 1.937.831 de lei, scrie Adevarul . Ion Sterian a incasat o indemnizație fixa neta de 392.368 de lei, conform declarației de avere.…

- De parca n-ar fi de-ajuns arsita cumplita care „ataca” agricultura, incompetenta statului pune bomboana pe coliva. Pomii se usuca, iar oamenii risca sa isi piarda totul pentru ca sistemul de irigatii nu este functional. Autoritatile sustin, insa, ca instalatia de irigare nu poate fi pusa in functiune…

- Jurnaliștii Libertatea au fost in Geel, un oraș din nordul Belgiei, ca sa descrie pentru publicul roman cum arata un „experiment” de secole care poate schimba perspectiva asupra sanatații psihice. Experții din toata lumea și-au pus intrebarea daca acest „experiment” unic in lume poate rescrie modul…

- O fotografie extrem de rara, probabil unicat, prezinta Manașturul de la inceputul anilor 80, cand pe Calea Florești erau case. In locul acestor imobile s-a ridicat podul de la Calvaria și pasajul care lega strazile Primaverii și Plopilor.Vederea acestei fotografii a starnit nostalgii: ”Case demolate,…