- Deputatul FDGR Ovidiu Gant spune ca Parlamentul va da, luni, votul asupra "celui mai abject demers politic de dupa 1989: motiunea de cenzura initiata de PSD si satelitii sai in timpul pandemiei". El adauga ca nu va vota motiunea si spera ca ea sa fie respinsa. "Nu numai ca nu voi vota aceasta mizerie,…

- Parlamentarii liberali nu vor participa la votul de luni asupra motiunii de cenzura, "pe care PSD a transformat-o într-un ghem de minciuni", anunța liderul deputatilor PNL, Florin Roman."Motiunea PSD ar fi trebuie sa se intituleze: PSD vrea sa dea foc României, în…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca atat el, cat și cei 23 de colegi de-ai sai parlamentari, vor vota cu bilele la vedere moțiunea de cenzura pentru daramarea Guvernului Orban, insa arata ca PSD...

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca liberalii vor discuta ‘individual’ cu toti parlamentarii pe tema motiunii de cenzura pentru a-si prezenta punctul de vedere, subliniind ca, politic, ‘cu PSD nu avem ce discuta’. ‘Noi vom discuta individual cu toti parlamentarii, politic, cu PSD…

- Ludovic Orban are zilele numarate in fruntea Guvernului! PSD a anunțat ca marți se va decide ziua in care se va vota moțiunea de cenzura impotriva guvernului PNL, a doua din acest an, dupa ce prima a avut un succes istoric, fiind votata de 261 de parlamentari, lucru nemaiintalnit in Romania. La Timișoara,…

- "Analizam posibilitatea sa invocam un conflict juridic de natura constituționala in perioada vacanței parlamentare. Niciun partid politic nu a facut așa ceva, in ultimii 30 de ani. Nu am luat inca o decizie definitiva, dar analizam toate argumentele constituționale. O moțiune de cenzura, in…

- "Da, va pica Guvernul la votul care va avea loc. Am vazut și ingrijorarea celor de la PNL care nu a fost ascunsa in legatura cu acest vot și l-am vazut inclusiv pe Președinte", a declarat Tariceanu, intr-un interviu pentru sursa citata. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca…

- Președintele Klaus Iohannis spune despre moțiunea anunțata de PSD ca este un gest „lipsit de bun simț politic”. Intrebat despre moțiunea de cenzura anunțata, Iohannis a spus ca, pur formal,...