Acuzații greu de imaginat, miercuri, in ședința in plen a Camerei Deputaților. Un parlamentar AUR e acuzat ca, in toiul nopții, ar fi pus mana pe telefon și ar fi apelat mai mulți pesediști, pentru a-i injura. Deputatul PSD Gheorghe Soldan a venit, miercuri, la tribuna salii de ședința, susținand faptul ca deputatul AUR Ciprian […]