Stiri pe aceeasi tema

- “O prima informare si un prim subiect este cel legat de gazele naturale, prin decizia 4.460 din 7 iulie 2020 care a fost comunicata Romaniei in cursul zilei de ieri, Comisia Europeana a aprobat finantarea proiectelor care privesc racordul populatiei la reteaua de distributie a gazelor naturale. Este…

- "Incepand de ieri avem aprobarea oficiala a Comisiei Europene pentru racordul la reteaua de gaze naturale, la reteaua de distributie a gazelor naturale. Este Decizia 4.460 din 7 iulie 2020, care ne-a fost comunicata in cursul zilei de ieri, a Comisiei Europene, in cadrul careia se precizeaza ca avem…

- Comisia Europeana a aprobat Programul de extindere a distribuției de gaze in Romania, a anunțat joi ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la inceputul ședinței de Guvern. Este vorba despre racordarea la rețea in zonele in care nu exista distribuție de...

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, la inceputul sedintei de Guvern, ca autoritatile romane pot incepe sa deruleze programul de racordare la reteaua de distributie a gazelor naturale a tuturor viitorilor beneficiari, avand in vedere ca s-a primit aprobarea oficiala a Comisiei…

- Comisia Europeana a aprobat Programul de extindere a distribuției de gaze în România, a anunțat joi ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la începutul ședinței de Guvern. Este vorba despre racordarea la rețea în zonele în care nu exista distribuție de gaze. "Începând…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi ca a fost aprobat de catre Comisia Europeana racordul la reteaua de gaze naturale in localitatile in care nu exista distributii de gaze. "Incepand de ieri avem aprobarea oficiala a Comisiei Europene pentru racordul la reteaua de gaze naturale,…

- ”Pot sa va informez ca de ieri avem aprobarea oficiala a Comisiei Europene pentru racordul la reteaua de distributie a gazelor naturale. Avem Decizia 4460/ 7.7. 2020, care ne-a fost comunicata. Romania incepand de ieri poate sa deruleze programul national de racordare a reteaua de distributie a gazelor…

- In 15 ani de activitate E.ON a investit 1,7 mld. euro in modernizarea rețelelor de distribuție și dezvoltarea de soluții energetice, informeaza compania.E.ON a preluat in 2005 fostele distributii de stat din domeniul gazelor naturale si energiei electrice Distrigaz Nord și Electrica Moldova.…