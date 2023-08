O tanara din Craș-Severin și-a omorat copilașul de un an și doua luni, intr-un exces de furie. O alta, medic oncolog din New York, și-a ucis bebelușul in SUA. Se intampla la noi, se intampla și la alții. Noi le condamnam, dar medicii spun ca ele sufera de depresie postnatala. O femeie și-a aruncat de la etaj copiii de 2 și de 3 ani, intr-un hotel din Botoșani. Este o știre ingrozitoare care a intristat recent Romania. Din pacate, nu e singura. Auzim prea des ca mame tinere iși omoara pruncii. Puțini dintre noi știm ca in spatele unor asemenea gesturi teribile se afla o drama și o problema de sanatate…