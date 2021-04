Depreciere uşoară a leului în raport cu euro Moneda nationala s-a depreciat usor miercuri in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,9226 lei, in crestere cu 0,01 bani fata de cotatia precedenta, de 4,9225 lei.



Raportat la dolar, leul s-a intarit, iar moneda americana a ajuns la 4,1180 lei, in scadere cu 1,87 bani (-0,45%) fata de cotatia anterioara, de 4,1367 lei.



De asemenea, cursul leu/franc a coborat cu 0,32 bani (-0,07%), pana la o cotatie de 4,4688 lei, comparativ cu cea anterioara, cand un franc elvetian valora 4,4720 lei.



