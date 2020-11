Depozitul cu dobanda progresiva sau depozitul cu dobanda la termen. Care este mai avantajos? Depozitele cu dobanda progresiva sunt facute pentru a atrage clientii cu ultima dobanda oferita care este, de obicei, peste media pietei. Cu toate acestea, ai si varianta depozitelor cu dobanda la termen.



Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", care tip de economisire este mai avantajos pentru tine.



Depozitele cu dobanda progresiva, unde dobanda creste de la un trimestru, semestru sau an la altul, sunt in momentul de fata cu randamente chiar mai mici decat media pietei. Si cel mai simplu se poate demonstra prin exemple.



In cazul unui depozit cu…

Sursa articol si foto: business24.ro

