Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Diaconescu ar fi ramas principalul favorit la șefia PMP, asta dupa ce Mihail Neamțu s-ar fi retras din cursa. Congresul PMP va avea loc pe data de 6 martie, iar alegerile vin ca urmare a faptului ca Eugen Tomac a demisionat, dupa ce partidul nu a facut pragul la alegerile parlamentare.…

- Atacul lui Vlad Voiculescu la adresa Institutului Național de Sanatate Publica nu pare a fi fost doar o naivitate a inceputului de mandat. Sanatatea publica este un domeniu cheie pentru siguranța naționala. Problemele aparute in acest domeniu au nu doar impact medical, ci și asupra economiei…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat sambata, intr-o conferința de presa la sediul ministerului, despre faptul ca i s-a cerut demisia in spațiul public dupa incendiul de la Matei Balș care a omorat șase persoane, ca demisiile trebuie sa aiba legatura cu responsabilitațile directe.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat sambata, la sediul instituției, unde cei de la AUR au anunțat un protest pentru ora 17.00, ca cei responsabili trebuie sa plece. Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!' "Am vazut.…

- ”Am avut o discuție foarte importanta cu premierul, mininstrul Educației, ministrul Sanatații. Tema discuției a constat in: deschidem sau nu deschidem școlile pentru invațamantul fața in fața. Am ajuns in unanimitate la o concluzie importanta. Incepand din semestrul doi, din 8 februarie, majoritatea…

- Elevii ar urma sa revina fizic la cursuri incepand din data de 8 februarie daca situația epidemiologica o permite. Klaus Iohannis va avea, joi, o intrevedere pe aceasta tema cu mai mulți reprezentanți ai Guvernului. Teoretic, din februarie incepe al doilea semestru al anului școlar. O decizie referitoare…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a decis, duminica seara, trimiterea unei echipe de control a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt la Spitalul Orasenesc din Corabia, dupa ce online au aparut imagini cu un pacient filmat stand pe jos si cerand ajutor. „Am urmarit si eu imaginile care au fost…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti dimineata, o intalnire cu presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit unor surse politice. Citește și: Jocul majoritatilor in Parlament: Combinatiile in care ar putea guverna PNL sau PSD/ Modificarea Constitutiei, doar cu voia PSD Seful statului…