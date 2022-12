Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Consumul de peste in Romania a crescut de la 6,5 kilograme pe locuitor in urma cu 12-13 ani, la 8,5 kilograme in prezent, conform datelor oficiale, insa in realitate acest consum este mult mai mare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pentru primarii și președinților de consilii județene din Romania carora primarul general Ion Ceban le cere bani și proiecte pentru Chișinau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a transmis un mesaj de condoleante la inmormantarea doamnei Barbara Stamm, Presedintele Parlamentului landului Bavaria, vineri, 14 octombrie 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Romanii au utilizat anul trecut asigurarile voluntare de sanatate de peste 620.000 de ori, dublu in comparatie cu 2020, potrivit unei analize a Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trinitas TV a inaugurat un proiect finanțat de Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) și dedicat comunitaților romanești din diaspora. In aceasta toamna, televiziunea Patriarhiei Romane difuzeaza ediții speciale ale emisiunilor Viața Parohiilor, Bucuria Poveștilor și Romania de peste…

- La casa din satul Viscri, in care actualul Rege Charles al III-lea a locuit cand a venit in vizite in Romania, a fost afisat un mesaj de doliu, dupa anuntul decesului Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni a finanțat un proiect pentru copiii romani din regiunea Odesa a Ucrainei. Pana la finele lunii septembrie, copiii iși imbunatațesc cunoștințele de limba romana și de istoria Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…