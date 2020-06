Stiri pe aceeasi tema

- Ana Guțu, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului Romaniei a discutat cu Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la ministerul transporturilor, fost administrator public al județului Ilfov și cu Remus Trandafir, director executiv al Direcției management,…

- Cei trei copii ai asistentei medicale din Cahul, rapusa de noul tip de coronavirus, pe 6 mai, iși vor redobandi cetațenia. Președintele Autoritații Naționale pentru Cetațenie a semnat, astazi, un ordin in acest sens, anunța de pagina sa de Facebook, Ana Guțu, Secretara de stat a Departamentului pentru…

- Pe data de 6 mai, curent, o asistenta medicala din Moldova a decedat de Covid-19, iar cei trei 3 copii ai sai au ramas orfani. Trei ani in urma femeia a depus dosarele de redobandire a cetațeniei romane pentru ea și cei trei copii ai sai, doi minori, insa nu a mai primit actele. In acest sens Ana Guțu,…

- ​Startup-urile IT din România și Republica Moldova, cu tehnologii în automatizari software (RPA), se pot înscrie la un concurs regional susținut de „unicornul” româno-american UiPath și gigantul Microsoft, în care se pun la bataie un premiu în bani de…

- Cetațenii Romaniei știu care este limba de comunicare in Republica Moldova. Acest lucru este demonstrat de o jucarie pentru copii produsa in aceasta țara cu cițiva ani in urma, care, atunci cind copilul apasa pe harta Europei, i se spune numele țarii, se indica capitala și limba oficiala. Astfel, atunci…

- Elevii si studentii basarabeni care sunt inmatriculati in institutiile de invatamant de pe teritoriul Romaniei, care sunt in ultimul an de studiu și care au de sustinut probe sau examene, nu vor fi obligati sa stea 14 zile in izolare in cazul in care intra pe teritoriul Romaniei. Anunțul a fost facut…

- Echipa de medici romani care i-a ajutat pe colegii din Republica Moldova in lupta impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus si-a incheiat misiunea. Ei au intrat in tara pe la Vama Albița unde au fost intimpinati de premierul Ludovic Orban, de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru si de seful Departamentului…

- Grupul de medici și asistenți medicali urmeaza sa ajunga in țara noastra maine, 30 aprilie. Anunțul a fost facut, in cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, de catre ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu.