Directorul pentru informatiile nationale ale SUA, Dan Coats, a apreciat joi ca denuclearizarea Coreei de Nord este posibila tehnic in interval de un an, dar a precizat ca o astfel de evolutie este improbabila, relateaza Reuters. La forumul de securitate de la Aspen, in statul Colorado, lui Coats i s-a cerut sa comenteze afirmatia lui John Bolton, consilier national pentru securitate al Casei Albe, ca Phenianul si-ar putea elimina intr-un an programul de inarmare nucleara. Seful comunitatii americane de informatii a raspuns ca "este posibil tehnic, dar probabil nu se va intampla", iar in sprijinul…