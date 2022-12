Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul roman Dennis Man a marcat un gol pentru Parma, care a invins-o in deplasare pe Brescia cu scorul de 2-0, luni seara, intr-o partida din etapa a 17-a a ligii secunde italiene de fotbal, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Titularizat de antrenorul Fabio Pecchia, Dennis Man a marcat in minutul 16 la partidei Brescia - Parma, din etapa a 17-a din Serie B. Extrema de 24 de ani a punctat cu o execuție excelenta. Lautaro Valenti a centrat excelent, pe jos, iar mingea a ajuns la Dennis Man. Deși avea un adversar in fața, Dennis…

- Valentin Mihaila continua sa fie urmarit de ghinion! Atacantul roman s-a accidentat in ultimul meci jucat de Parma in Serie B. Echipa romanilor Dennis Man și Valentin Mihaila a fost invinsa de Benevento, scor 0-1, pe teren propriu. Cei de la Parma au avut un motiv in plus de ingrijorare, in afara de…

- Ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu la Slavia Praga au fost oferite chiar de agentul mijlocasului roman. Anamaria Prodan sustine ca daca Wuhan Tree Towns il va lasa sa plece pe roman, sunt sanse ca acesta sa accepte oferta cehilor. Fosta echipa a lui Stanciu ii ofera un salariu anual…

- U-LU-I-TOR! Lukas Podolski a marcat golul carierei, la 37 de ani. Fostul campion mondial din 2014 a reușit o execuție de senzație din propria jumatate, in meciul caștigat de echipa sa, Gornik Zabrze, impotriva lui Pogon Szczecin, scor 4-1, in campionatul Poloniei. Podolski nu se dezminte nici la 37…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a castigat, luni, trofeul Gerd Muller, acordat celui mai bun atacant din Europa, in cadrul galei pentru Balonul de Aur. Lewandowski a primit trofeul de cele doua fiice ale lui Gerd Muller, care a murit in 2021, la 75 de ani. Robert Lewandowski, discurs emoționant…

- Alexandru Baluța a marcat un gol de generic in Ungaria. Mijlocașul roman a reușit o execuție splendida in meciul caștigat de echipa sa, Academia Puskas, impotriva lui Paks, scor 3-1, in etapa a 10-a din campionatul maghiar. Este al doilea gol inscris de Baluța in actualul sezon. Baluța a stabilit scorul…

- Ioan Ovidiu Sabau ii „spulbera” visul lui Dennis Man, care a ajuns pe lista marelui AC Milan. Fostul international este de parere ca fotbalistul lui Parma nu poate face fața la campioana Italiei. Dennis Man poate imbraca in scurt timp tricoul lui AC Milan. Paolo Maldini il urmareste cu mare interes,…