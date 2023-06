Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș a invins-o pe Dinamo, scor 4-2, in manșa secunda a barajului de promovare/menținere in Superliga, dar, datorita victoriei din tur, 6-1, „cainii” revin in Liga 1 dupa un an. Deniz Giafer (22 de ani) a avut un discurs aparte dupa reușita. Deniz Giafer a fost stalpul defensivei lui Dinamo in…

- Dinamo a pierdut, scor 4-1, meciul jucat pe terenul celor de la Poli Iași in ultima etapa din play-off-ul din Liga 2 la fotbal. „Cainii” vor merge la baraj, in timp ce Oțelul Galați a obținut promovarea directa in SuperLiga (revine in prima divizie dupa o pauza de opt ani).

- Adi Popa s-a prabusit emotional dupa derby-ul Dinamo – CSA Steaua, scor 3-0, din etapa a 9-a a play-off-ului din Liga 2. Veteranul de 34 de ani al ros-albastrilor a avut prima reactie dupa esecul drastic suferit pe Arena Nationala. Dinamo s-a razbunat dupa infrangerea suferita luna trecuta, in Ghencea.…

- Viorel Moldovan o vrea pe Dinamo din nou in Liga 1, fiind impresionat de victoria obtinuta de „caini” cu rivala CSA Steaua. Fostul international a remarcat jocul prestat de Ahmed Bani, Deniz Giafer si Lamine Ghezali, pe ultimul marturisind ca il urmareste de ceva timp. Dinamo continua sa spere la promovarea…

- Dinamo - Poli Iasi, meci contand pentru etapa a 5-a din play-off, este programat, marti, 25 aprilie, de la ora 20:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Mario Camora a vorbit dupa CFR Cluj – U Cluj 4-0! Fundașul ardelenilor s-a declarat fericit pentru victoria de rasunet obținuta de campioana Romaniei in fața marii rivale. La finalul campionatului regular, CFR Cluj ocupa locul 2 in Liga 1, cu 63 de puncte obținute. Mario Camora a fost transerat de CFR…

- Fundașul central Ricardo Grigore (23 de ani) va juca la Petrolul, dupa ce in prima parte a evoluat la FCU Craiova. Aparatorul crescut de Dinamo a ajuns la FCU Craiova in vara lui 2022, dar a plecat in iarna, dupa 13 etape. Ricardo Grigore va juca la Petrolul Din postura de jucator liber de contract,…