Fiți atenți la ce ne spune Rafila!

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, la Timișoara, că e posibil ca valul de gripă din acest an să fie unul „mai serios”. Rafila a spus că se menţin măsurile anti-COVID-19 luate la începutul anului, dar că este posibil să avem un sezon gripal „mai serios” în acest an. „La începutul acestui an am elaborat un… [citeste mai departe]