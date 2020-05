Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu trei ani, Denisa Raducu se stingea din viața la varsta de doar 27 de ani, din cauza unei forme agresive de cancer. Fanii au surprinși atunci cand au aflat ce studii avea cantareața, de fapt!

- Nu doar creștinismul, ci mai toate religiile monoteiste vorbesc despre viața de apoi. Dar aceasta este mai degraba o promisiune decat un scop in sine.Nici una dintre religiile majore ale omenirii nu-și indeamna adepții sa fuga spre viața de apoi. Virginele care-i așteapta in paradis pe cei ce se sacrifica…

- Moartea fulgeratoare a indragitului creator de moda, Razvan Ciobanu, a zguduit, in urma cu un an, showbiz-ul romanesc. Parinții designerului se pregatesc in aceasta perioada de pomenirea iubitului lor fiu.

- Speak și Ștefania formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Sunt impreuna de tre ani și se ințeleg de minune. De altfel, artistul a și declarat recent, ca dupa participarea la Asia Express, relația lor s-a consolidat. Astazi este o zi importanta pentru Speak și Ștefania. Cei doi aniverseaza…

- Goalkeeperul spaniol Adrian, care a gafat la primul gol al lui Atletico, in meciul Liverpool - Atletico (scor 2-3), a fost atacat. ”A primit sute de amenințari cu moartea”, a scris The Sun. Alisson, titularul lui Liverpool și unul dintre cei mai buni portari din lume, s-a accidentat exact cand Klopp…

- Face ce face si reuseste sa capteze din nou toata atentia! Lidia Buble si-a surprins fanii cu un look inedit, iar multora le-a fost greu sa o recunoasca. Admiratorii de pe retelele sociale au comparat-o cu Marilyn Monroe, fiind socati de asemanarea izbitoare dintre cele doua.

- Denisa Raducu nu a fost uitata, nici la mai bine de doi ani de cand a murit prematur, la doar 27 de ani. Moartea artistei a provocat un gol imens in sufletele celor care au iubit-o și apreciat-o.