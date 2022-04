Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica, in varsta de 43 de ani, va petrece paștele departe de Capitala. Artista va susține un concert in Bulgaria, urmand ca apoi sa se intoarca in orașul natal, pentru a fi alaturi de familie. „A venit sezonul Paștelui. Vai de mama noastra ce ne așteapta! Trebuie sa inroșim ouale și fiecare…

- Nicoleta Luciu nu mai este de foarte timp in lumina reflectoarelor, dar paparazzii SpyNews.ro au surprins imagini inedite cu ea. Vedeta nu ține deloc cont de regulile de circulație, iar zilele acestea, a fost observata pe strazile din Capitala cum a traversat stada printre numeroasele mașini.

- Bunele maniere nu sunt pentru toata lumea, iar Roxana Ilie a demonstrat acest lucru zilele trecute, pe strazile din Capitala. Vedeta a facut un gest de-a dreptul rușinos, iar paparazzii SpyNews au surprins-o in fapt. Iata ce a facut fosta iubita a lui Ionuț Marinescu!

- Dan Bittman face orice pentru a-și putea duce la capat obiectivele, asta chiar daca inseamna sa incalce chiar și regulile de circulație. Cantarețul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in trafic, acolo unde n-a mai ținut cont de nimic.

- Romanița Iovan este o mama implicata in creșterea fiul ei, iar vedeta il susține și ii este alaturi la fiecare pas. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și au surprins imagini de senzație cu aceștia intr-un centru comercial din Capitala.

- Claudia Naboiu nu uita niciun moment de cumparaturile online, nici cand se afla pe strada. Vedeta a fost surprinza de paparazzii SpyNews cum și-a ridicat o comanda de la un centru. Se pare ca ea alege intotdeauna cea mai ușoara varianta.

- Unul dintre cei mai bogați oameni din Romania a fost prins pe picior greșit, ziua in amiaza mare, de catre paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara. Bineințeles, nici nu s-ar fi așteptat ca cineva sa fie pe urmele lui, insa imaginile au surprins fiecare greșeala pe care…

- Andreea Marin este o femeie responsabila care nu uita de prioritați. Vedeta iși pune sanatatea pe primul loc și nu uita niciodata sa aiba grija de ea! Aceasta a fost surprinsa intr-o farmacie din Capitala, iar cateva minute mai tarziu a intrat intr-un petshop, pentru ca este o iubitoare de animale,…