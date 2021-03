Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu iși sarbatorește ziua de naștere pe 6 martie. Vedeta implinește 39 de ani, ocazie cu care a fost surprinsa cu un buchet imens de trandafiri, insa fara sa precizeze daca Gabi Badalau a fost cel care facut acest cadou. Blodina a postat pe contul de Instagram buchetul de trandafiri albi…

- Este unul dintre cele mai frumoase momente pe care le poate trai un artist. Vladuța Lupau a dat lovitura in cariera. Totul s-a intamplat in ultimele 24 de ore. Marele anunț a fost facut chiar de ea.Vladuța Lupau a dat lovitura in carieraVladuța Lupau a luat cu asalt scena muzicala din Romania. Dupa…

- Cele 4 spitalele-vedeta ale pandemiei: Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București, Spitalul de Boli Infecțioase Sfanta Parascheva din Iași, Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj și Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov

- Nu trebuie sa fii ministrul Sanatații sa constați ca in multe locuri inca nu se respect regulile de protecție impotriva virusului Sars-Cov-2 și ca statul e cam martor pasiv la treaba asta. La fel, nu trebuie sa te trezești specialist in pielea doctorului Musta de la „Victor Babeș” Timișoara sa vezi…

- Ramona Gabor va petrece Craciunul altfel, anul acesta. Daca pana acum, familia se reunea de sarbatori in Romania, de data asta, cele trei surori vor fi in locuri diferite, din cauza pandemiei. Anul acesta, Monica, Ramona și Alina Gabor și-au pierdut tatal, grav bolnav. Monica locuiește in Statele Unite…

- Denisa Nechifor a dezvaluit motivul pentru care nu a acceptat pensie alimentara de la fostul soț, Adrian Cristea, deși cei doi au divorțat in urma cu mai mulți ani. Vedeta a refuzat sa ia banii de la tatal fetiței sale.

- S-a aflat ce cadouri de lux a primit Anamaria Prodan, in ziua in care a implinit 48 de ani. Impresara a fost cea mai rasfațata. Anamaria Prodan și-a sarbatorit ziua de naștere departe de restricțiile și masurile impuse din Romania. Vedeta a avut langa ea mai dragi oameni din viața ei și a fost copleșita…