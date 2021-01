Stiri pe aceeasi tema

- Continua seria dezvaluirilor in cazul furtului de la petrecerea de Revelion. De data aceasta, hoțul de mobile a facut primul pas și a trecut la atac. Astfel, Diana, Rebecca și Nicușor sunt primele victime ale necunoscutului, caci secretele lor au ajuns acum pe internet.

- Dupa scandaloasa desparțire de Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a luat o vacanța de lux, in Dubai, loc unde și-a petrecut și noaptea de Revelion. Focoasa blondina s-a fotografiat in tot felul de ipostaze: ba la plaja, ba la piscina, ba in cluburi de fițe, aratand ca este foarte fericita. Nu ne-am fi imaginat…

- SUPEREXCLUSIVITATE! Gabi Badalau a oferit primele informații pentru Spynews.ro despre relația dintre el și Bianca Dragușanu, dupa ce a fost surprins de paparazzii alaturi de frumoasa blondina in Dubai. Fostul soț al Claudiei Patrașcanu a recunoscut tot!

- Mihai Gadea a ales sa-și petreaca vacanța de iarna in Dubai, alaturi de familie și prieteni. Cea care a impresionat, insa pe toata lumea prin prezența ei a fost Karina Maisha, fiica celebrului realizator TV, care a implinit in luna august 18 ani. Tanara este extrem de frumoasa și este pasionata de…

- O femeie de 43 de ani a murit pe patul de spital dupa ce a fost implicata intr-un accident in noaptea de Revelion. Tragedia s-a produs in jurul orei 23:20 in satul Ciuflești din raionul Caușeni.

- Metrourile nu vor circula in noaptea de Revelion, anunța Metrorex, potrivit MEDIAFAX. „Metrorex informeaza publicul calator ca in contextul prelungirii starii de alerta la nivel național cauzata de pandemia cu coronavirus și in conformitate cu dispozițiile legale – H.G. nr. 1065/11.12.2020, in noaptea…

- Eturia va opera primele curse charter catre destinații exotice. Cat costa un sejur de noua nopti in Republica Dominicana, la un resort de 4 stele all inclusive Touroperatorul Eturia a anuntat ca va opera primele curse charter din Romania catre Maldive, Republica Dominicana si Zanzibar, ca urmare a cresterii…