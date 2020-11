Denis Ștefan, noi detalii despre cum a contractat noul coronavirus Sambata, 31 octombrie, Cristina Ștefan (29 de ani), soția actorului Denis Ștefan (44 de ani), a dezvaluit in mediul online ca actorul a fost infectat cu noul coronavirus. Pana in acest moment, bebelușa și fiica perechii, Delia (6 ani), nu au contractat virusul. „Ne-am testat și [a ieșit] negativ [la] noi”, a declarat Cristina, pentru Vorbește Lumea. Denis Ștefan, noi detalii despre cum a contractat noul coronavirus Intrebat de Cove daca știe de unde a luat virusul, actorul a marturisit: „E foarte greu de spus pentru ca in momentul asta cred ca sunt atatea persoane infectate și asimptomatice incat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

