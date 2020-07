Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul formatiei Universitatea Craiova, Stephane Acka, a prefatat astazi intalnirea cu Gaz Metan Medias, din Ardeal. Ivorianul considera ca misiunea de la Medias nu va fi usoara, dar considera ca o prestatie asemanatoare celei din partida cu CFR Cluj va avea un final fericit pentru alb-albastri. Acka…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins apelul facut de Astra Giurgiu, iar campioana Romaniei din urma cu 4 ani nu va avea acces in sezonul urmator al cupelor europene. FRF a informat la inceputul lunii ca singurul club respins de comisia pentru acordarea licenței cluburilor este Astra, formație patronata…

- Astra Giurgiu și FCSB au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon. Giurgiuvenii au revenit de la 0-2, caștigand cu 3-2 (Alibec '36, '80, Seto '52 / Ov. Popescu '18, Man '29).

- Deși se contrau de fiecare data dupa meciurile din Liga 1 , Dumitru Dragomir și patronii echipelor din fotbalul mioritic petreceau mult timp impreuna și in afara fotbalului. Aceștia organizau intre ei partide de poker sau de table. „Eram beton financiar (n.r. – la LPF), eu nu am primit o sticla de tuica,…

- Investitorii care doresc sa dezvolte afaceri pe fosta platforma industriala Fortus din Iasi, vor fi scutiti de orice taxe si impozite locale. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca muncipalitatea poate oferi o suprafata de 23 de hectare de teren, pe care se afla cele mai mari hale acoperite din tara, racordate…

- Romania nu a reusit, in cei 30 de ani de la caderea comunismului, sa fie "in locomotiva Uniunii Europene", a declarat vineri pentru AGERPRES fostul premier Petre Roman, fost ministru de Externe, care a subliniat ca increderea sa pentru proiectul european "ramane suta la suta". La implinirea a 70 de…

- Regina Marii Britanii a multumit, duminica, personalului din sistemul sanitar care lupta impotriva pandemiei de COVID-19, precum si britanicilor care stau in casa pentru a evita raspandirea coronavirusului, potrivit ABC News . “Doresc sa le multumesc celor care se afla in linia intai” in serviciile…

- Presedintele Adunarii Nationale a Frantei, Richard Ferrand, si omologul sau german, Wolfgang Schauble, pledeaza pentru "mai multa solidaritate si integrare financiara" in Europa in fata crizei coronavirusului, intr-un articol de opinie care urmeaza sa apara luni in cotidianele Frankfurter Allgemeine…