Demonstraţii la Minsk: Au început arestările Politia belarusa a arestat cel putin zece persoane duminica, la Minsk, in apropierea pietei centrale unde se adunasera sute de protestatari, transmite dpa. Fortele de ordine formasera deja cordoane pentru a interzice accesul in zona. Autoritatile au desfasurat in capitala un dispozitiv politienesc si militar masiv, inaintea unei manifestatii la care opozitia din Belarus spera sa adune un numar mare de participanti, ca si in weekendurile precedente, relateaza si AFP. Politistii poarta echipament de interventie, iar militarii inarmati si echipati cu masti nu au insemne distinctive, a constatat un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Politia belarusa a arestat cel putin zece persoane duminica, la Minsk, in apropierea pietei centrale unde se adunasera sute de protestatari. Fortele de ordine formasera deja cordoane pentru a interzice accesul in zona, scrie Agerpres.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca Rusia este pregatita sa trimita un contingent de forțe de ordine in Belarus, pentru a restabili ordinea in ”poate cea mai apropiata țara de noi”, relateaza presa internaționala. ”Forțele ruse nu vor fi utilizate decat daca elemente extremiste din Belarus…

- Politia din Belarus a transmis miercuri ca a tras cu arme de foc in manifestantii care au protestat marti contra rezultatelor alegerilor prezidentiale in sudul tarii. In urma acestor confruntari, o persoana a fost ranita. Dispersati in mod violent de Politie, cu grenade asurzitoare si gloante…

