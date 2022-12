Stiri pe aceeasi tema

- Raphael Warnock l-a invins pe republicanul Hershel Walker, care a fost susținut de fostul președinte american Donald Trump. Potrivit CNN, Warnock a avut 50,8% din voturi, in timp ce rivalul sau, 49,2%, informeaza Agerpres . Cu Raphael Warnock caștigator in turul doi, democrații vor avea o majoritate…

- Democratii isi vor pastra majoritatea restransa in Senat in urmatorii doi ani, conform proiectiilor CNN, dupa victoria din Nevada. Democratii au acum 50 de locuri in Senat fata de 49 de locuri ale republicanilor, noteaza news.ro. Presedintele american Joe Biden spus ca asteapta cu nerabdare urmatorii…

- Senatorul democrat de Arizona Mark Kelly va castiga un mandat complet de sase ani, conform proiectiilor CNN, invingandu-l pe republicanul Blake Masters, sustinut de fostul presedinte american Donald Trump si care a preluat unele dintre afirmatiile acestuia referitoare la fraudarea alegerilor din…

