Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatul american Bill Taylor a declarat ca Gordon Sondland i-a spus ca președintele Trump dorește ca Volodimir Zelenski sa declare public ca îl va investiga pe Bursima și alegerile din 2016, potrivit unei copii a unei marturii a lui Taylor obtinuta de CNN. „În timpul acelui apel…

- McKinley a fost consilier politic al lui Pompeo din mai 2018. Anterior, el reprezentase Statele Unite ca ambasador in Brazilia, Afganistan, Columbia si Peru. Plecarea consilierului de rang inalt, care ar putea fi anuntata chiar vineri, survine in contextul implicarii Departamentului de Stat…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a confirmat miercuri faptul ca a participat la apelul telefonic intre Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in centrul unei proceduri de destituire a presedintelui american, relateaza AFP, potrivit news.ro.Democratii ii reproseaza…

- "Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane", a afirmat Trump intr-un mesaj video postat pe Twitter. Liderul de la Casa Alba a sustinut ca opozitia democrata "vrea sa confiste totul", mentionand ca este vorba de arme, servicii medicale, dar si de…

- Casa Alba e zguduita de un scandal declansat de sesizarea de catre un avertizor de integritate a unei conversatii intre presedintele american si cel ucrainean, in cadrul careia Donald Trump ii cere omologului sau Volodimir Zelenski sa ancheteze asupra unui potential rival in alegerile prezidentiale…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de 6 ani, relateaza Reuters si media ucrainene,…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de sase ani, relateaza Reuters si media ucrainene.…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…