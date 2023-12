Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 30 de ani din Iași a ajuns la spital an stare grava, dupa ce ar fi aruncat o petarda langa o canistra cu combustibil, care a luat foc. Barbatul a vrut sa stinga flacarile și s-a aprins ca o torța. „Tanarul are arsuri pe aproximativ 75% din suprafața corpului, de gradul al II-lea și al III-lea,…

- Alexandru Rogobete, mesaj emoționant de 1 decembrie: “Vin din specialitatea care poate este cea mai plina de emoție, viața și moarte - ATI”De Ziua Naționala, Alexandru Rogobete, Secretar de Stat și mana dreapta a ministrului Sanatații, a ținut sa scrie cu emoție despre cadoul pe care vrea sa-l lase…

- Președinta femeilor din PNL, senatoarea Nicoleta Pauliuc, sustine ca ca dusmanii lumii civilizate vor incerca o strategie de tip “divide et impera” in ceea ce priveste Romania in contextul anului electoral 2024, cand ar urma sa aiba loc alegeri europarlamentare, locale, prezidentiale si parlamentare.Declaratia…

- Un barbat din Texas a povestit pentru Insider experiența prin care a trecut dupa ce a luat "un supliment suspect" cumparat online și care aproape l-a ucis. El a fost gasit inconștient in baia unui fast-food, iar medicii sosiți la fața locului au constatat decesul și l-au pus intr-un sac mortuar. In…

- Intr-o situație cu adevarat neașteptata, un polițist de examinare auto din Cluj-Napoca a devenit erou in timpul unui examen de conducere, salvand viața unei femei de 45 de ani, care s-a aflat la granița dintre viața și moarte. Barbatul a avut o prezența de spirit demna de urmat de catre oricine. O femeie…

- Ultimele imagini video cu Mircea Vișan Muszunye, zis Vișinel, in varsta de 32 de ani, in viața, au fost surprinse de camerele video amplasate in... The post VIDEO. Imagini cu ultimele ore din viața lui Vișinel, batut pana la moarte in sediul Poliției Locale Arad appeared first on Special Arad · ultimele…

- Premiul Nobel pentru Pace in 2023 se acorda activistei iraniene Narges Mohammadi, pentru lupta sa impotriva opresiunii femeilor din Iran si pentru lupta sa pentru promovarea drepturilor omului si a libertatii pentru toti, a anuntat, la Oslo, Comitetul Nobel, scrie News.ro.Premiul pentru pace din…

- Un angajat in varsta de 50 de ani a fost grav ranit la fata, tors si brate si se afla intre viata si moarte, anunta pompierii din Lyon, confirmand o informatie BFMTV. Explozia a avut loc din cauza unui contact intre pulberi si solventi. Nu s-a samnalat izbucnirea vreunui incendiu. Alte cinci persoane…