Presedintele filialei PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca demisioneaza din aceasta functie si a afirmat ca unul dintre motivele demisiei este "un scurtcircuit" in dialogul si colaborarea cu conducerea nationala a partidului.



"Mi-am inaintat demisia din functia de presedinte al Organizatiei PNL Dambovita. (...) In conditiile in care exista un scurtcircuit de colaborare, de dialog, cu conducerea nationala, un scurtcircuit care este din cauza unor colegi pe care ii considerai in echipa, am decis sa fac acest lucru, asumandu-mi gestul…