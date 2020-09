Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Trump a anunțat luni ca va înaspri restricțiile impuse Huawei Technologies cu scopul de a preveni accesul companiei la cipurile produse în Statele Unite, relateaza Reuters și CNBC.Departamentul de comerț al Statelor Unite va extinde restricțiile anunțate în luna…

- Statele Unite vor prezenta saptamana viitoare o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU pentru prelungirea embargoului privind vanzarile de arme catre Iran, in pofida opozitiei Moscovei si a Beijingului, a anuntat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, relateaza AFP. "Saptamana…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca analizeaza în prezent mai multe alternative de a actiona în privinta aplicatiei video TikTok a firmei chinezesti ByteDance, neexcluzând posibilitatea interzicerii acesteia, informeaza Reuters."Analizam TikTok. Este…

- Aplicatia media sociala TikTok, specializata in formatul video scurt, este anchetata oficial de Comisia pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS), a anuntat miercuri secretarul Trezoreriei americane, Steve Mnuchin, citat de dpa, relateaza Agerpres.Citește și: S-a ajuns la CINCI: Inca un județ…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a amenintat Beijingul cu represalii suplimentare, deplângând o "zi trista" pentru Hong Kong dupa adoptarea de catre autoritatile chineze a unei noi legi privind securitatea nationala a acestui teritoriu autonom, transmite miercuri AFP, potrivit…