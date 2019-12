Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18 22 noiembrie 2019, Liceul Economic "Virgil Madgearu" din Constanta a participat la prima intalnire din cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus "Understanding Blue Growth Strategy", care s a desfasurat la Riposto in Italia. Tarile participante au fost tarile partenere in proiect:…

- Astfel, Romania a pierdut o pozitie fata de anul trecut si se regaseste, conform scorului inregistrat, in randul tarilor din a treia categorie din clasament, dupa Argentina, Bulgaria si Mauritius, se arata intr-un comunicat remis, marti, Agerpres. Indicele de Progres Social (IPS) masoara calitatea…

- Romania ocupa locul 45 din 149 de țari, fiind depașita de toate celelalte state membre ale Uniunii Europene in studiul Indicele de Progres Social 2019, privind calitatea vieții și bunastarea sociala, realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte. Romania coboara…

- Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria este beneficiarul unui proiect de parteneriat strategic KA229- STOP VIOLENCE AND DISCRIMINATION, finantat de Comisia Europeana prin programul ERASMUS+ 2014-2020, coordonat de Istituto Comprensivo Statale Ignazzio Buttita, Bagheria(Italia), cu numarul…

- Romania incearca sa-și relanseze relațiile la nivel inalt cu Japonia, dupa ce anul trecut premierul Shinzo Abe a venit la București sa discute afaceri comune și a ajuns sa viziteze Muzeul Satului.

- Candidatul Partidului Unitatii Nationale, Octavian Ticu, are 47 de ani si este nascut in satul Costuleni, raionul Ungheni. Este licentiat in istorie. Absolvent al Universitatii „Al. I. Cuza”, Iasi, Romania. Este cercetator-coordonator la Institutul de Istorie la Academia de Stiinte a Moldovei si conferentiar…

- Un barbat din judetul Gorj a fost condamnat de judecatorii din Vaslui pentru un jaf planuit asupra unui curier care distribuia colete in municipiul Husi. Partenerul de jaf al acestuia a scapat nepedepsit dupa ce a restituit prejudiciul retinut in sarcina sa.

- Colaborarea romano-polona s-a dezvoltat intr-un parteneriat strategic puternic, viabil si orientat spre viitor, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria, in cadrul unei declaratii comune cu premierul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki. "Consultarile dintre…