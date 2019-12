Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Standard&Poor's de miercuri, de a inrautati perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa, a fost usor pripita si, cu siguranta, nu va avea efecte pozitive, a declarat, pentru AGERPRES, Razvan Nicolescu, partener in cadrul companiei de consultanta Deloitte. "Nu e o veste…

- Euro ajunge, miercuri, foarte aproape de maximul istoric atins luna trecuta. UniCredit: Inrautatirea perspectivei ratingului pune presiune pe curs Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7794 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Deprecierea…

- Decizia Standard & Poor's de a inrautati perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa, din cauza cresterii deficitului fiscal si a celui de cont curent, ar putea pune presiune suplimentara pe cursul de schimb si pe randamentele obligatiunilor guvernamentale, deoarece in urmatoarele…

- Standard & Poor's (S&P) a inrautatit perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa, din cauza cresterii deficitului, si a confirmat calificativul "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara.…

- Legea recursului compensatoriu, care a eliberat peste 20.000 de infractori, va fi abrogata fie de Parlament printr-o alta lege, fie de Guvern prin angajarea raspunderii. Desi ingropata, mica gratiere va mai produce efecte pe viitor: detinutii aflati acum dupa gratii vor beneficia in continuare de clementa…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- ALDE a transformat ședința informala de vineri in Biroul Politic Executiv, care a decis excluderea lui Teodor Meleșcanu, Grațiela Gavrilescu, Alexandru Baișanu și Ion Cupa din partid, au declarat surse politice, citate de Mediafax.