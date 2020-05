Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Deloitte: Consumatorii europeni sunt mai preocupați de sanatate decat de problemele financiare și de cele legate de locul de munca, in contextul COVID-19 Consumatorii europeni sunt mai preocupați de sanatate decat de problemele financiare și de cele legate de locul de munca, in contextul…

- Extrasul situatiei financiare pentru anul 2019 a Ligii Navale Romane, facut public Cum arata indicatorii din situatiile financiare anuale, depuse pentru anul 2019 In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat extrasul situatiei financiare pentru anul 2019 a Ligii Navale Romane. In anul 2019 Consiliul…

- Vlad Gherman este unul dintre cei mai indragiți actori din țara noastra. La fel ca multe alte vedete din Romania, artistul a hotarat sa ramana in casa, de teama coronavirusului. Aflat in izolare, acesta este copleșit de dorul parinților, iar mesajul sau i-a impresionat pe toți fanii din mediul virtual.

- Sergiu și Andreea Hanca au fost in direct la GSP LIVE și au vorbit despre problemele pe care le intampina din cauza infestarii cu coronavirus, despre fotbalul dinaintea epidemiei, dar și despre planurile de viitor. La finalul emisiunii, cei doi au participat la testul Q&A pregatit de Costin Ștucan.

- Ca în fiecare an, de 15 martie, se sarbatorește Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor ("World Consumer Rights Day"). Sarbatoarea își are radacinile în anul 1962, atunci când președintele John F Kennedy, a trimis un mesaj special Congresului SUA în care a…

- Problemele economice par a fi cea mai mare spaima care se arata dupa ce epidemia de coronavirus COVID-19 se va potoli sau va trece. Urmarile pentru foarte multe afaceri in care sunt angrenați milioane de romani pot fi catastrofale și de aceea este foarte important ca masuri adecvate sa fie adoptate…