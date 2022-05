Stiri pe aceeasi tema

- Pentru echipele sportive ale Școlii Gimnaziale „Ion Creanga" Suceava primavara aceasta a fost una de bun augur, reușind sa se califice la etapa de zona a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, la disciplinele handbal fete, handbal baieți și minihandbal mixt, in urma caștigarii fazelor ...

- Zeci de copii de la Școala Gimnaziala ,,Ion Creanga" Suceava și Școala Gimnaziala nr. 8 Suceava au susținut, in Duminica Floriilor, un concert in Biserica „Sf. Vineri" Suceava. Astfel, glasuri cristaline de copii s-au impletit in cantec - pricesne, „marcand, prin colind, ...

- In aceasta saptamana, politistii de la Biroul Siguranta Scolara au purtat discutii cu elevii Scolii Gimnaziale “Ion Creanga” Buzau pe marginea violentei, a victimizarii prin aceasta atitudine infractionala, dar si formele de raspundere penala asociate acestui tip de infractionalitate

- Actiune a politistilor Biroului Siguranta Scolara, in cadrul Proiectului pentru reducerea violenței fizice și psihologice in unitațile de invațamant preuniversitar din județul Hunedoara Siguranta elevilor si a personalului didactic in incinta unitatilor de invatamant si in zona adiacenta…

- Muzeul Municipal ,,Regina Maria” din Iași va gazdui, in perioada 1-8 martie 2022, in intervalul orar 15:00-16:00, proiectul educațional intitulat Caleidoscop de primavara – ipostaze ale eternului feminin, realizat in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. La acest proiect vor participa:…

- In aceasta saptamana, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara impreuna cu polițiști din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații și Biroului de Proximitate au desfașurat activitați pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea…

- In ziua de 17 februarie a.c., in intervalul orar 10.00 – 13.00, politisti din cadrul Birourilor de Proximitate si Investigatii Criminale de la Politia municipiului Buzau, impreuna cu elevi și studenți care desfașoara stagiul de practica in cadrul subunitații, au desfasurat o actiune ce a vizat prevenirea…

- Zilele acestea, polițiștii Biroului Sigurata Scolara, impreuna cu polițiști din cadrul Biroului Poliției de Proximitate – Poliția municipiului Buzau, au desfasurat o activitate preventiv-informativa la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Buzau pentru reducerea riscului infracțional…