- Roadele Muntilor, food hub-ul creat de Fundatia Conservation Carpathia, care sustine producatorii din Muntii Fagaras are o noua provocare: o serie limitata de produse unice - dulceata de papadie si de liliac.

- Razvan Lucescu a suferit a 6-a infrangere cu PAOK in ultimele noua partide, a 4-a in campionat, 0-1 cu Giannina. „Avem o mulțime de probleme”, a recunoscut antrenorul alb-negrilor. La un moment dat, Razvan Lucescu era in varf de forma și PAOK nu mai pierdea cu nimeni, indiferent de competiție. Timp…

- Afacerile din comerțul cu amanuntul au crescut cu 5,5% ca serie bruta și cu 8% cu serie ajustata, in primul trimestru din 2022, raportat la perioada similara din anul precedent, arata datele INS.

- Modelul cu zero emisii Polestar 2 a intrat in producția de serie in urma cu doi ani, in luna martie. Acum, constructorul suedez de automobile anunța o serie de imbunatațiri, inclusiv pentru versiunea echipata cu un singur motor electric, și autonomie standard, comercializata pe piața europeana. In cazul…

- Inter a caștigat partida cu AS Roma (din etapa cu numarul 34), disputata la Milano, scor 3-1, rezultat in urma caruia echipa pregatita de Simone Inzaghi a urcat provizoriu pe prima poziție din Serie A.

- Razvan Marin (25 de ani) a centrat perfect pentru unicul gol al partidei Cagliari - Sassuolo (1-0), marcat de Deiola, a creat alte faze, a șutat la poarta și a fost apreciat cu nota 7 de presa italiana. Dupa cinci infrangeri consecutive, Cagliari a luat o gura mare de oxigen. Sarzii au invins-o astazi…

- Evoluțiile lui Razvan Marin la Cagliari au scazut la majoritatea parametrilor de joc in actuala stagiune. Razvan n-a marcat deloc, a pasat, a driblat și a centrat mai puțin in acest campionat. Primul sau sezon in Serie A a fost mai bun. Razvan Marin este unul dintre cei doar doi titulari obișnuiți…