Delia și Smiley au ajuns în topurile intenaționale. Dupa 15 ani de la prima piesa lansata impreuna, pentru serialul de succes "Secretul Mariei" Delia și Smiley au lansat din nou o melodie in care sunt parteneri. Piesa se numește "Ne vedem noi" și a ajuns deja in topurile internaționale, depășind artiști ca J.Lo sau Maluma.La nici 24 de...

- La doar 24 de ore de la lansarea piesei, Delia și Smiley au ajuns in topurile internaționale! In plus, cei doi artiști i-au depașit pe Jennifer Lopez și pe Maluma cu hitul ”Ne vedem noi”! Pe ce loc se afla piesa pe plan internațional? Incredibil ce performanța au atins!

