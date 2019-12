Delia Rus revine in atentia nostra cu “Ce-mi faci” O piesa sensibila cu si despre starea de fi indragostit si de a primi iubire, “Ce-mi faci” ne arata o noua fata a Deliei. Linia melodica este dominata de beat-uri si acorduri discrete ce scot in evidenta vocea speciala a Deliei. Compusa de artista, piesa ne transporta intr-un moment intim intre doi indragostiti, in timp ce versurile pun frumos in evidenta lucrurile mici ce fac dragostea “mare”. Delia Rus a debutat in 2016 cu “Daca pleci”, piesa ce a adus-o in atentia reflectoarelor in scurt timp, adunand peste 20 de milioane de vizualizari pe Youtube in mai putin de 12 luni. A urmat “Tatuaj pe… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maia Morgenstern a urcat pe scena iUmor unde i-a luat la „roast” pe cei trei jurați ai acestui show: Cheloo, Delia și Mihai Bendeac. „Sa fii luat la mișto de dna Maia este tot un fel de laudatio”, a spus Dan Badea, coprezentator al emisiunii. Indragita actrița și-a inceput momentul cu Cheloo, pe care…

- Incidentul a avut loc luni dupa amiaza, la cateva zeci de kilometri de orașul Chicago. Polițiștii au gasit la fata locului o mașina plina de sange, iar martorii le-au spus ca cineva a scos din mașina o persoana ranita, care ulterior a fost identificata dupa ce polițiștii au sunat la spitalele din…

- Delia Rus a debutat in 2016 cu “Daca pleci”, piesa ce a adus-o in atentia reflectoarelor in scurt timp, adunand peste 20 de milioane de vizualizari pe Youtube in mai putin de 12 luni. A urmat “Tatuaj pe inima” si colaborarea cu Karo & Doddy – Tot mai departe, ambele lansari generand milioane de accesari.…

- Blacklist și Carla’s Dreams lanseaza clipul piesei „Baila conmigo” – o poveste care vorbește despre dinamica in cuplu. Piesa a fost cantata in premiera pe scena The Artist Awards de la Craiova, week-endul trecut, acolo unde artiștii au oferit publicului un show memorabil. „Baila conmigo” este un clip…

- Cinstind vremurile de glorie de la sfarșitul anilor ’90, cand și unii, și ceilalți au cunoscut un succes nebun cu piesele lor pop, baieții de la 3 Sud-Est și fetele de la Andre au decis sa “joace” impreuna intr-un videoclip. Piesa in care apar Laurențiu Duța, Viorel Șipoș, Mihai Budeanu, Andreea Balan…

- Formația timișoreana Pandora a revenit cu un nou single care poarta numele de „Vreau sa uit“, materialul fiind inregistrat la Consonance Studio Timișoara, iar video-ul fiind realizat de Ana Moldovan „Piesa reprezinta un teren nou pentru noi, in sensul ca nu am mai lucrat in varianta cu pian și strings…

- spacekids, cel mai nou proiect din industria muzicala, lanseaza prima piesa in colaborare cu Delia Rus. Cu o experienta de peste 10 ani in industria muzicala, timp in care au colaborat cu artisti locali si internationali, spacekids debuteaza astazi cu “Printre degete”. spacekids este un colectiv creativ…