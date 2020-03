Stiri pe aceeasi tema

- Deși sora Deliei are mari emoții atunci cand iși lasa copiii in grija artistei, aceasta ne-a declarat ca se descurca de minune in ipostaza de babysitter. Vedeta se joaca cu nepoții ei și ii rasfața, dar nu-i copleșește cu cadouri costisitoare, considerand ca nu a venit inca momentul. Dupa ce Oana Matache…

- FC Academica Clinceni și FC Voluntari se intalnesc sambata intr-o partida importanta in privința luptei pentru evitarea retrogradarii, dar și pentru o cauza nobila. Toate incasarile acestui joc vor merge catre Kevin Cristian, un baiețel de doar doi ani care are o boala genetica considerata incurabila,…

- Consiliul local din Brighton & Hove urmeaza a se reuni pentru o petiție care dorește deposedarea formala a ducilor de Sussex de titlurile nobiliare. Meghan Markle și Prințul Harry risca sa ramana fara titluri nobiliare Petiția a fost lansata in luna iulie de Charles Ross, prin care care ca Meghan Markle…

- Mos Craciun a pornit marti in calatoria lui din Ajunul Craciunului de 510 milioane de kilometri, potrivit North American Aerospace Defense Command, potrivit NEWs.ro.In urma cu trei ore si jumatate, el a plecat de la Polul Nord si calatoria lui va dura in total 25 de ore. Potrivit NORAD,…

- Calendarul angajarii Guvernului Orban pe Legea Bugetului de stat pe anul 2020. Premierul și liderul PNL Ludovic Orban le-a transmis, luni, in ședința de la Parlament liberalilor ca intenționeaza sa convoace miercuri o ședința de Guvern pentru a prezenta proiectul de buget pe 2020 urmand ca pe data…

- Dan Petrescu ar putea folosi formula standard de cupele europene in partida de maine seara, cu Celtic, decisiva pentru calificarea din grupele Europa League. Cea mai importanta absența va fi fundașul central Kevin Boli (28 de ani). CFR Cluj - Celtic e joi, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au identificat ieri, 03 decembrie, doi tineri din Baia Mare, care utilizau articole pirotehnice in spatele unui bloc. Intrucat operatiunile cu articole pirotehnice efectuate fara drept constituie infractiune, politistii au intocmit dosar…

- In cultura noastra, venirea Craciunului inseamna in mare parte goana dupa cadouri, planificarea și pregatirea acelor momente speciale in care stam langa cei dragi și ne bucuram de ce avem mai frumos, mai bun, mai deosebit. E perioada anului in care ne innoim ținutele, casa, bucatele și cel mai adesea…