Delia își dorește o fetiță: „Mergem cu încredere înainte” Delia este pregatita sa devina mama, așa cum a declarat chiar ea in cadrul unei emisiuni de televiziune. Deși nu știe cand se va intampla minune, frumoasa cantarețe iși dorește sa aiba o fetița care sa semene cu nepoțica ei, Jessie. „O sa mergem și noi cu incredere inainte. Eu nu zic ca nu. Nimeni nu știe cand. Mi-ar placea sa am… am zis, sunt fixata pe Jessie și mi-aș dori sa fie exact ca ea. Fetițele mi se par mai simpatice, mai carismatice, mai ofertante”, a declarat Delia in cadrul unui interviu. Delia Matache a absolvit Liceul de Muzica ‘Dinu Lipatti’ dupa cinci ani de studiu al pianului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

