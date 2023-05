Stiri pe aceeasi tema

- Regizoarea franceza Julia Ducournau, castigatoarea trofeului Palme d'Or din 2021 cu filmul "Titane", si actrita americana Brie Larson, recompensata cu premiul Oscar pentru rolul principal interpretat in lungmetrajul "Room", vor face parte din juriul celei de-a 76-a editii a Festivalului de la Cannes…

- Directorul Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux, a explicat decizia de a deschide ediția din acest an a evenimentului cu filmul „Jeanne du Barry”, cu actorul Johnny Depp, potrivit NME.

- Cu cinci saptamani inainte de cursa pentru Palme d'Or, a 76-a editie a Festivalului de Film de la Cannes si-a dezvaluit joi selectia oficiala. Iris Knobloch, presedinta Festivalului de Film de la Cannes, si Thierry Fremaux, delegatul general, au anuntat filmele proiectate pe Croazeta. Presedintele juriului…

- La doua luni dupa ce a fost desemnata cea mai buna actrita la gala premiilor Oscar, trofeu atribuit in premiera unei actrite asiatice, malaysiana Michelle Yeoh, in varsta de 60 de ani, va primi in luna mai, cu prilejul Festivalului de la Cannes, premiul ''Women in Motion'', care omagiaza femeile din…

- Regizorul american Quentin Tarantino a anuntat miercuri ca intentioneaza sa filmeze cel de-al zecelea si ultimul film „in toamna", scrie AFP. "Am terminat scenariul la ceea ce va fi ultimul meu film", a spus regizorul "Pulp Fiction", "Kill Bill" sau "Inglourious Basterds", intervievat la Paris cu ocazia…

- Regizorul american Quentin Tarantino a anuntat miercuri ca intentioneaza sa filmeze cel de-al zecelea si ultimul film „in toamna”, scrie AFP."Am terminat scenariul la ceea ce va fi ultimul meu film", a spus regizorul "Pulp Fiction", "Kill Bill" sau "Inglourious Basterds", intervievat la Paris cu…

- Vandalii de mediu, bine organizati, finantati. Arunca piure de cartofi si supa pe operele de arta sau se lipesc de asfalt si provoaca blocaje rutiere. Totul, in numele salvarii planetei. Dar Letzte Generation (Ultima generatie – n.r.) nu inseamna doar o mana de militanti entuziasti, ci o organizatie…

- Regizorul suedez Ruben Ostlund, de doua ori laureat al Palme d'Or, va fi presedintele juriului celei de-a 76-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc in perioada 16 - 27 mai pe Croazeta, la 50 de ani dupa compatrioata sa Ingrid Bergman, au anuntat marti organizatorii intr-un…