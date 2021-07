Stiri pe aceeasi tema

- De la CS Minaur au fost convocați doi copii nascuți in anul 2007 pentru formarea lotului na]ional U15, o acțiune organizata de Federația Romana de Fotbal. Este vorba despre tinerii fotbaliști Calvin Candea și Roland Hajdo. Actiunea se desfașoara la Mogoșoaia și la Buftea, pe stadioanele Centrului Național…

- O sedinta extraordinara a Consiliului General al Capitalei a fost convocata pentru marti, la ora 16,00, pe ordinea de zi figurand un singur proiect de hotarare, initiat de grupul social democrat, referitor la tarifele de depozitare a deseurilor la depozitul Vidra, scrie AGERPRES. Documentul prevede…

- In București, se vor semnala frecvente descarcari electrice, izolat grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului și averse ce vor acumula 10...15 l/mp - cu precadere in vestul si in nordul orasului.Pana la 20:30, este Cod galben de ploi si descarcari electrice in mai multe…

- Planul de deratizare si dezinsecție pentru București a fost adoptat miercuri de Consiliul General al Municipiului București, cu 51 de voturi "pentru" si o abtinere. Nicușor Dan a explicat intarzierea...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in condiții de aglomerație pe sensul de intrare in Capitala a DN4 (loc. Popești Leordeni) și DN 1A (loc. Mogoșoaia), dar și pe Centura Capitalei, in zona localitaților Mogoșoaia, Chitila, Domnești…

- Șefa PNL București spune ca singura soluție ramane dialogul: Invitația mea este dialogul. Și ii sugereaza și soluția lui Nicușor Dan. Violeta Alexandru mai spune ca nu stie daca ar fi o solutie buna ca USR-PLUS sa propuna o alta varianta de buget, asa cum a transmis primarul general. Reacția lui Alexandru…

- Tensiuni in coalitie si la nivel local. De aceasta data, marul discordiei este bugetul local al Capitalei pe anul 2021. Discutat inca din luna martie, proiectul de buget a fost respins miercuri in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Primarul general Nicusor Dan propune, in sedinta Consiliului General din 27 aprilie, infiintarea unui centru de vaccinare drive thru, cu patru puncte de vaccinare, in Piata Constitutiei. Pentru organizarea centrului, 240 de locuri de parcare ar urma sa fie desfiintate temporar. Vaccinarea se va face…