Delegarea magistratului Mihaela Cristina Gradinariu ca presedinte al Tribunalului Constanta, prelungita pana in august

- Magistratul Monica Mariana Drumea a fost propusa pentru a fi delegata in continuare in functia de prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova. Propunerea a fost inaintata Consiliului Superior al Magistraturii, care va analiza propunerea in sedinta Sectiei pentru Judecatori a CSM de…

- Procurorul Camelia Madalina Hira a fost delegata azi, 22 iunie 2023, sa ramana la conducerea DIICOT Constanta pana la ocuparea functiei prin numire, in conditiile legii Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis azi, cu unanimitate, prelungirea delegarii magistratului in…

- Magistratul Daniel Nicola Gheorghiu, fiul avocatului Ionel Nicola din cadrul Baroului Constanta, a fost delegat presedinte al Sectiei Penale a Tribunalului Tulcea, arondat Curtii de Apel Constanta. Decizia a fost luata de Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate.…

- Magistratul Laura Sarac Aldea, vicepresedintele Judecatoriei Medgidia, ar urma sa preia conducerea instantei, fiind in acest sens propusa pentru delegare in functia de presedinte. Propunerea va fi analizata de catre Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii in cadrul sedintei…

- Magistratul Carmen Claudia Berevoescu, cu grad profesional de curte de apel, este pe cale sa preia conducerea Judecatoriei Mangalia, fiind propusa pentru delegarea pe functia de presedinte al instantei. Propunerea de delegare a judecatorului in functia de presedinte al Judecatoriei Mangalia va fi analizata…

- Delegarea noului sef al Sectiei Judiciare a Parchetului Curtii de Apel Constanta a fost amanata de catre Consiliului Superior al Magistraturii.Cu unanimitate, Sectia pentru Judecatori a CSM a decis ieri sa amane discutiile privind analizarea propunerii de delegare in functia de procuror sef Sectie Judiciara…

- Mai multi judecatori de la instantele din Constanta isi vor schimba locul de munca incepand de astazi, 1 mai 2023, ca urmare a aprobarii primite in acest sens de la Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, magistratul Raluca Georgeta Ceausu, judecator al Tribunalului…

- La data transferului va inceta si delegarea magistratului in functia de presedinte al Judecatoriei Mangalia.Magistratul Adrian Ionescu, presedintele Judecatoriei Mangalia, va fi transferat la Judecatoria Constanta, a decis Consiliul Superior al Magistraturii. Sectia pentru Judecatori a CSM a aprobat…