- Tanarul in varsta de 21 de ani, care a cazut in gol de la etajul 7 al unui bloc de pe strada Crangului din Dej, a decedat. Va reamintim, tanarul in varsta de 21 de ani a primit ingrijiri medicale la fața locului, iar apoi a fost transportat in stare grava la spital. Ulterior, a fost dus cu o ambulanța…

- Un barbat in varsta de 72 de ani a fost gasit fara semne vitale dupa ce s-a aruncat pe geam de la un etaj al Spitalului Militar din Cluj-Napoca. “La data de 4 decembrie a.c., in jurul orei 00.05, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana s-ar fi aruncat…

- Indragitul interpret de muzica populara, Benone Sinulescu a murit astazi, intr-un spital din București, unde a fost internat duminica, dupa ce i s-a facut rau. Benone Sinulescu se afla internat in spital de duminica, iar starea sa s-a inrautatit continuu, decedand joi in jurul orelor 14:50. Artistul…

- Politia suedeza a demarat o ancheta dupa ce doi copii au fost gasiti cu rani grave duminica seara in fata unui bloc de apartamente din suburbia Hasselby, aflata la nord-vest de Stockholm, iar unul dintre ei murit ulterior la spital, informeaza Thelocal.se. Politistii suspecteaza ca micutii…

- Un medic in varsta de 33 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul al V-lea al unui hotel din Cluj-Napoca, a informat joi IPJ Cluj. ”Politia a fost sesizata prin apelul unic de urgenta 112, la data de 20 octombrie, in jurul orei 08.00, cu privire la faptul ca o persoana […] Articolul S-a aruncat in…

- Incident tulburator in Florești. O femeie s-a aruncat de la etaj, dintr-un bloc de pe strada Stejarului, și a decedat. In casa, in momentul saltului fatal, se afla un echipaj SMURD care venise, la solicitarea soțului femeii, sa previna sinuciderea. In urma ei au ramas doi copii orfani de mama și un…

- Petrica Cercel a murit, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Cantarețul era internat la Terapie Intensiva, la un spital din Capitala. Vestea trista a provocat multa suferința in randul celor care l-au cunoscut. Este vestea trista a zilei! Petrica Cercel a murit, dupa ce in urma cu cateva zile a fost internat…

- Un accident rutier cumplit a avut loc, duminica, in Cluj-Napoca. O femeie de 60 de ani a decedat și alte trei persoane au ajuns la spital, dupa ce o mașina care a lovit inițial o motocicleta, a ricoșat și a lovit trei pietoni, informeaza realitateadecluj.net. Potrivit reprezentanților ISU Cluj, la…