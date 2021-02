Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au procedat la urmprirea unei mașini, dupa ce aceasta nu a oprit la semnal. Era ușor de banuit, ceva nu era in regula. Pe 19 februarie, in jurul orei 19.15, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Dej au efectuat semnal regulamentar de oprire conducatorului unui autoturism care se…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej și Secției 5 Poliție Rurala Dej, alaturi de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj și Gruparii de Jandarmi Mobile, dar și de polițiști locali din cadrul Poliției Locale Dej, au desfașurat activitați preventiv-reactive in scopul prevenirii…

- Ieri, 03 februarie, orele 06.40, polițiștii Secției 6 Sarasau aflandu-se in serviciul de patrulare, au oprit un autobuz pentru control. La volanul acestuia a fost identificat un barbat de 52 de ani din Rona de Sus. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, s-a petrecut aseara, in jurul orei 20:30, pe DN1C, in localitatea Urișor. Din primele informații, un șofer beat s-a izbit cu mașina de gardul unui imobil. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului…

- In cursul zilei de ieri, in jurul orei 17.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Dej au depistat un conducator in varsta de 52 de ani, din comuna Unguraș, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe DJ 161D, in interiorul localitații Unguraș, deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. Fiind testat…

- Ieri, in intervalul orar 10.00 – 14.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej și cei ai Secției 5 Poliție Rurala Dej, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj și polițiști locali, au acționat in scopul menținerii ordinii și siguranței publice, dar și pentru…

- La data de 27 noiembrie, in urma unui apel 112, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat și oprit in trafic, pe drumul național 17, un autoturism inmatriculat in județul Cluj care se deplasa haotic. La volan a fost identificat un barbat de 36 de ani, din Dej. Acesta a fost testat cu aparatul…

- La data de 30 noiembrie a.c. ora 23.00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Cotești au observat un autoturism staționat pe DJ 205 R, in care se afla conducatorul auto și un pasager. In momentul in care polițiștii au intors autospeciala pentru a legitima cele doua persoane, autoturismul s-a…