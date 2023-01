Deian Sorescu a semnat cu FCSB! Ce a declarat fostul dinamovist

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe zile de negocieri purtate cu polonezii de la Rakow Czestochowa, FCSB l-a prezentat oficial pe Deian Sorescu, care va purta tricoul cu numarul 22. Internaționalul a fost primit cu caldura de coechipieri și antrenori.

- Alexandru Maxim a inscris golul egalizator la meciul de pe teren propriu dintre echipa sa, Gaziantep FK, și Basaksehir, scor 1-1, disputat joi, in etapa a 17-a a campionatului Turciei. Oaspetii au inscris in minutul 44, prin Berkay Ozcan. Internaționalul roman a primit un cartonas galben in minutul…

- Faimosul fotbalist portughez, Cristiano Ronaldo, s-a transferat, in aceasta seara, la echipa de fotbal din Arabia Saudita, Al Nassr. Suma transferului este mai mult decat fabuloasa. Cristiano Ronaldo a postat, in aceasta seara, o fotografie, in care prezinta tricoul echipei Al Nassr. Și in Arabia Saudita,…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…

- Internationalul roman Ianis Hagi (24 ani) a semnat un nou contract cu Glasgow Rangers, a anuntat vicecampioana Scotiei pe site-ul sau oficial. „Istoria acestui club te impinge in fiecare zi pe teren sa fii un jucator mai bun si un om mai bun. Imi place sa cred ca am lasat ceva in urma mea si am oferit…

- Adrian Ghenie, cel mai cunoscut și bine vandut pictor roman contemporan, a mai dat o lovitura: a vandut un tablou la o licitație ce a avut loc la Hong Kong cu suma de 7 milioane de euro. Este vorba de lucrarea intitulata „Arta degenerata”, realizata in 2018, și care este o reinterpretare a celebrului…

- Olimpiu Morutan a fost elogiat in presa din Italia, dupa ce a marcat din nou pentru Pisa. Internationalul roman este in mare forma, inaintea meciurilor amicale ale echipei nationale. Olimpiu Morutan a deschis scorul in duelul din etapa a 13-a din Serie B, Cagliari – Pisa. Mijlocasul a ajuns la „cota”…

- Internaționalul roman Denis Dragus a marcat duminica un gol in meciul caștigat de Standard Liege cu Royal Antwerp, scor 3-0, pe teren propriu, din etapa a 12-a a Jupiler Pro League. William Balikwisha a deschis scorul in minutul 2, apoi atacantul roman Denis Dragus a marcat cu un sut la vinclu, in minutul…