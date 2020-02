Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul sud-coreean "Parasite" a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, duminica seara, la Los Angeles, in cadrul celei de-a 92-a editii a galei de decernare a premiilor atribuite de Academia de film americana (AMPAS), potrivit contului de Twitter al evenimentului. La aceasta…

- Sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood isi atinge apogeul duminica seara odata cu gala Oscar, caracterizata in acest an de un suspans mai mare ca niciodata in privinta castigatorului la categoria principala - "cel mai bun film" -, dupa un sezon marcat de candidati mai putin cunoscuti,…

- Preparatele ce vor fi servite la evenimentele ocazionate de gala premiilor Oscar din acest an vor fi aproape in intregime vegetariene, au anuntat luni reprezentantii Academiei de film americane (AMPAS), confirmand astfel o tendinta remarcata deja in timpul celorlalte evenimente majore organizate…

- Este vemea marilor productii de televiziune si a devenit deja o obisnuinta ca filmele si serialele de succes sa aiba sequel-uri si spinn of-uri chiar daca povestile lor oficiale s-au terminat. Modelul Star Wars Neverending, patentat de Disney, a inflacarat mintile marilor streameri si iata a inceput…

- UPDATE – Marele favorit al celei de-a 92-a editii a premiilor Oscar este filmul ‘Joker’, in regia lui Todd Phillips, care a fost nominalizat la 11 categorii, printre care si cel mai bun film, regie si actor in rol principal. Tot printre favorite se numara si productiile ‘The Irishman’, ‘1917’ si ‘Once…

- In urma unei ședințe care a avut loc, miercuri, la Federația Chineza de Fotbal s-au stabilit mai multe reguli financiare stricte, care vor limita exodul fotbaliștilor de valoare in marele stat asiatic.Astfel, regula care va pune capat inca din aceasta iarna transferurilor de vedete se refera la plafonarea…

- "Frozen - Regatul de gheata" a reușit sa aduca in palmaresul Disney doua premii Oscar, la categoriile “Cel mai bun film de animatie” si “Cel mai bun cantec de pe o coloana sonora originala”, pentru producția fenomen din 2013. Simpaticul Olaf, alaturi de prințesele Elsa și Anna, aduc copiii in fața micilor…

- Gala Gotham Independent Film Awards a avut loc luni seara la New York, unde drama „Marriage Story”, cu Adam Driver si Scarlett Johansson, s-a impus la toate categoriile la care a fost nominalizata, inclusiv „cel mai bun lungmetraj”, scrie news.ro.Lungmetrajul, scris si regizat de Noah Baumbach…