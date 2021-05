Stiri pe aceeasi tema

- Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, organizat in Germania, nu va avea loc nici in 2021 – pentru al doilea an consecutiv – din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni presedintele-premier al landului Bavaria, citat de Reuters. Oktoberfest atrage de obicei aproximativ 6 milioane…

- Comisia Electorala Centrala a decis, in ședința de astazi, revocarea procesului de organizare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Hirtop, raionul Cimișlia, al comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni și al comunei Camenca, raionul Glodeni, stabilite pentru data de 16 mai 2021.…

- Vaticanul a anuntat miercuri ca papa Francisc a emis un decret ce prevede reduceri proportionale incepand cu data de 1 aprilie.Un purtator de cuvant a declarat ca angajatii de rang inferior nu vor fi afectati de aceste reduceri salariale.Papa Francisc a insistat deseori ca nu vrea sa dispuna concedieri.Cardinalii…

- Actiunile de pe Wall Street au inchis joi in scadere puternica, din cauza cresterii randamentelor titlurilor Trezoreriei americane si a temerilor privind agravarea pandemiei in Europa, transmite Reuters potrivit news.ro. Pierderile s-au accentuat dupa ce premierul Frantei a anuntat o noua…

- Targul de carte din Paris va fi anulat si in acest an din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza agentia DPA, arata Agerpres. ''Salon du Livre'', cel mai important eveniment literar anual din Franta, urma sa aiba loc la sfarsitul lunii mai, a anuntat joi asociatia industriei de profil, Syndicat…

- Sectorul turistic al Portugaliei, pana nu demult aflat in plina expansiune, a inregistrat cele mai slabe rezultate anuale de la mijlocul anilor '80 si pana in prezent din cauza diferitelor interdictii si restrictii impuse la nivel global in contextul pandemiei cu noul coronavirus, conform datelor…