Deficitul bugetului general consolidat va creşte cu 2,649 miliarde de lei Deficitul bugetului general consolidat va creste cu 2,649 miliarde de lei FOTO: www.facebook.com/www.ANAF.ro Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 29,941 miliarde de lei, cheltuielile cu 32,591 miliarde de lei, în timp ce deficitul bugetului general consolidat în termeni cash va creste cu suma de 2,649 miliarde de lei, conform proiectului de Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, publicat joi pe site-ul Ministerului Finantelor.



