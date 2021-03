Stiri pe aceeasi tema

- Anca Dragu, presedinta Senatului a anuntat ca secretariatul general al forului legislativ a semnat luni 256 de ordine prin care sunt eliminate pensiile speciale pentru fostii senatori. Ea a adaugat ca astfel vor fi economisiti lunar la bugetul de stat peste 1,5 milioane lei. „Secretariatul General al…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat marti ca bugetul de stat pe anul 2021 trebuie sa se concentreze pe reluarea investitiilor si ca deficitul bugetar trebuie redus, astfel incat investitorilor sa le fie transmis un mesaj de incredere. "Trebuie sa avem o reducere a deficitului bugetar, pentru…

- Președinții Parlamentului, Anca Dragu și Ludovic Orban, s-au vaccinat anti-COVID, marți, la Spitalul Militar Central. Dragu și Orban au mers impreuna sa se vaccineze. Au primit simultan prima doza de vaccin. „Ma bucur ca rata de vaccinare a crescut, am ajuns la 30.000 de vaccinuri pe zi. Asta inseamna…

- „Proiectul de buget va fi gata in prima parte a anului viitor”, susține premierul Florin Cițu. Acesta adauga ca ținta pentru deficitul bugetar este de 7%. „Proiectul de buget o sa fie gata in prima parte a anului viitor. Majoritatea detaliilor sunt puse la punct. Ceea ce stim foarte bine este ca tintim…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a respins marti seara pachetul de sustinere a economiei in valoare de 900 de miliarde de dolari adoptat de Congres, solicitand o amendare a acestuia si in special cresterea ajutorului de pandemie acordat familiilor, relateaza BBC.

- Anca Dragu, unul dintre negociatorii USR PLUS in privința programului de guvernare și propunerea coaliției la șefia Senatului, a declarat astazi ca bugetul pentru 2021 nu are prevazute nici creșteri, dar nici scaderi „in prima faza” de taxe și impozite. Intrebata la Antena 3 despre o posibila inghețare…

Intrebata despre o posibila inghețare a salariului minim pe economie, Anca Dragu a spus ca „va fi o creștere cu siguranța". In ceea ce privește proiecția de deficit bugetar, Anca Dragu a spus ca: „Vom avea o reducere…