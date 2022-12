Deficitul bugetar al Germaniei in 2023 va fi semnificativ mai ridicat decat s-a crezut anterior, urcand la 4,5% din PIB, in special in urma masurilor adoptate pentru a atenua impactul cresterii pretului energiei, a anuntat vineri revista germana Spiegel citand documente de la Ministerul de Finante, transmite Reuters.

