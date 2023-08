Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 2,34% din PIB, in primele șase luni din acest an, in ușoara creștere fața de luna anterioara (2,32%), dar cu 0,67 puncte procentuale peste cel din aceeași perioada din 2022.

- Analiza REI: Companiile au la dispozitie fonduri nerambursabile de peste 6,5 miliarde euro in a doua jumatate a acestui an, pentru proiecte in agricultura, energie verde, reciclare, industria alimentara sau productie materiale de constructii. Antreprenorii si companiile din Romania vor avea la dispozitie,…

- Masura „salvatoare” a PSD și PNL pentru acoperirea deficitului, aceea de a elimina facilitațile fiscale pentru construcții și agricultura, va ingropa Romania definitiv, afirma Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR.„Mințile luminate ale guvernarii PSD și PNL s-au gandit sa acopere gaura bugetara uriașa…

- Daca Guvernul Ciolacu doreste sa-si bata joc de Romania, va depasi deficitul bugetar pe acest an, a declarat marti la RFI fostul premier Theodor Stolojan (PNL). El considera ca toate facilitatile fiscale trebuie eliminate.Intrebat ce facilitati fiscale ar trebui eliminate, Theodor Stolojan a raspuns:…

- Guvernul taie facilitațile fiscale pentru angajații din construcții și agricultura. De la 1 septembrie, aceștia vor trebui sa achite contribuțiile la Sanatate, ceea ce va duce la scaderea veniturilor cu sute de lei. In acest moment, salariul minim in construcții este de 4.000 de lei brut, iar in mana,…

- Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din construcții și agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale, citate de G4Mediia. E vorba despre introducerea contribuției la sanatate, de 10% din venitul brut,…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,72% din PIB, respectiv 27,35 miliarde lei datorat in principal de cresterea volumului de investitii cu 58% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent, compensarea facturilor aferente…

- Guvernul Ciolacu a lansat, in dezbatere publica, proiectul unui act normativ destinat dezvoltarii producției interne de materiale de construcții, necesara proiectelor de anvergura pentru infrastructura naționala, autostrazi, cai ferate, metrou, spitale. Deputatul PSD Ștefan Mușoiu confirma ca acest…