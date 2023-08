Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova o va intalni luni, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe nou promovata Oțelul Galați. Disputa conteaza pentru etapa a 2-a din Superliga. Despre acest ultim duel al rundei au vorbit sambata, intr-o conferința de presa, antrenorul Științei, Eugen Neagoe, și capitanul…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe Farul in Supercupa Romaniei, scor 1-0. Mihai Stoica e de parere ca victoria covasnenilor a fost una meritata. Sepsi a cucerit al 4-lea trofeu din istoria clubului. Elevii lui Liviu Ciobotariu au avut o prestație solida din punct de vedere defensiv, iar Mihai Stoica…

- In acest weekend, mai multe grupe de juniori ale clubului nostru au participat la Cupa “Ion Oblemenco”, competiție organizata de Universitatea Craiova și Academia de Fotbal E-TWOW. La startul acestei intreceri au luat parte academii de top din Romania, respectiv: Universitatea Craiova, Sepsi Sf. Gheorghe,…

- Fundașul dreapta Radoslav Dimitrov (34 de ani), mijlocașul Anass Achahbar (29 de ani) și mijlocașul Enriko Papa (30 de ani) au parasit-o pe Sepsi Sf. Gheorghe. Cat timp așteapta semnatura noului antrenor, cel mai probabil Liviu Ciobotariu, Sepsi face mutari importante și la nivelul lotului. Finanțatorul…

- Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi Sf. Gheorghe, așteapta ca antrenorul Liviu Ciobotariu sa puna semnatura pe contract. Prezent la Budapesta, la finala Europa League dintre FC Sevilla și AS Roma, Laszlo Dioszegi e cu gandul și acasa, acolo unde așteapta instalarea noului antrenor. Laszlo Dioszegi…

- Dupa caștigarea Cupei Romaniei in fața lui U Cluj, 0-0 dupa 120 de minute, 5-4 la loviturile de departajare, Cristiano Bergodi se desparte de Sepsi Sf. Gheorghe. Gazeta a dezvaluit marți ca Sepsi s-a ințeles in culise cu Liviu Ciobotariu de la FC Voluntari. „Antrenorul principal al Sepsi OSK, Cristiano…

- Sepsi Sf. Gheorghe s-a considerat nedreptațita in minutul 52 al finalei Cupei Romaniei contra lui U Cluj. Lovitura de cap a lui Pavol Safranko a fost oprita in preajma liniei porții de portarul Andrei Gorcea. In minutul 52, Safranko și-a dominat adversarii in jocul aerian și a reluat cu capul, din…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Universitatea Cluj se vor infrunta miercuri, de la ora 20:30, in finala Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Finala Cupei Romaniei se joaca pe noua arena din Sibiu;Sepsi este deținatoarea Cupei, fiind…