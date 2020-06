Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu mai are voie sa vanda participații la companiile de stat, dupa ce Camera Deputaților a votat in favoarea legii PSD prin care este blocata, timp de doi ani, orice vanzare de acțiuni la companiile de stat. In aceste condiții, listarea Hidroelectrica la bursa nu mai poate avea loc, deși procedurile…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect legislativ initiat de social-democratul Serban Nicolae, prin care se interzice timp de doi ani orice vanzare de actiuni sau privatizare totala a firmelor de stat. Proiectul a trecut cu 199 de voturi pentru, 89 impotriva si trei abtineri. Citeste…

- Premierul Ludovic Orban spune ca suspendarea, pentru doi ani, a înstrainarii participatiilor statului la companiile si societatile nationale este unul dintre proiectele ''nascute din mintea extrem de sinuoasa a unor parlamentari PSD'', precizând ca statul este în procedura…

- Camera Deputaților a votat miercuri în favoarea legii prin care este blocata, timp de doi ani, orice vânzare de acțiuni la companiile de stat. Legea a fost inițiata de PSD, iar miza este blocarea listarii companiei Hidroelectrica, în condițiile în care aceasta a început…

- ​Un proiect de lege prin care este blocata orice vânzare de acțiuni la companiile de stat, inițiat de PSD, a trecut rapid, fara prea multa dezbatere, de Senat, aflându-se acum în Camera Deputaților, în procedura de urgența. Miza proiectului este blocarea pe o perioada de 2 ani…

- Deputatul PSD Ionel Floroiu a fost trezit din somn de apelul colegilor in sedinta la distanta de joi a Camerei Deputatilor in care se voteaza un amendament la regumanentul camerei. Acesta a parut ca nu stie cu cine vorbeste sau ce se voteaza.

- Cheltuielile cu parlamentarii au fost in 2019 de peste 225.000.000 de lei, potrivit datelor publicate pe site-urile Camerei Deputatilor si Senatului, noteaza Agerpres. In afara salariilor, cheltuielile mai reprezinta și diurne pentru deplasarea la Palatul Parlamentului si in circumscriptiile electorale,…

- Masura, inițiata de PSD, ALDe și PMP, a fost adoptata de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, pe 10 februarie.In motivarea cererii de reexaminare, președintele Klaus Iohannis ridica, in primu rand, ”soluția legislativa a definirii activitații de jurnalism in cadrul Codului fiscal. Potrivit…